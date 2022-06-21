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В Орле водитель Hyundai Solaris влетел в автобус и травмировал пассажиров

В Орле водитель Hyundai Solaris влетел в автобус и травмировал пассажиров

20 июня недалеко от автовокзала в Орле произошло ДТП, в котором пострадали два человека. В 11:00 20 июня водитель автомобиля Hyundai Solaris ехал по Комсомольской в сторону Карачевского шоссе и в районе дома № 234 столкнулся с автобусом Тула-2221.

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