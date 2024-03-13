«Зашедших не в ту дверь» простить можно, предателей — нет

Никак не утихнет бурление волн вокруг «зашедших не в ту дверь» деятелей культуры и шоу-бизнеса. Общественность закипает гневом по поводу заявлений тех, кто раскаяния пока не проявляет, и бурно обсуждает искренность раскаяния других, как и то, стоит ли их прощать и «допускать к кормушке».