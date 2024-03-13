Любопытно, однако
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Любопытно, однако

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«Зашедших не в ту дверь» простить можно, предателей — нет

«Зашедших не в ту дверь» простить можно, предателей — нет

Никак не утихнет бурление волн вокруг «зашедших не в ту дверь» деятелей культуры и шоу-бизнеса. Общественность закипает гневом по поводу заявлений тех, кто раскаяния пока не проявляет, и бурно обсуждает искренность раскаяния других, как и то, стоит ли их прощать и «допускать к кормушке».

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Комментарии
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Наталия
Развращение общества тоже предательство, только замаскированное.
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1 час.
Виктор Полуэктов
Есть поправка. Богема  -  не &quot;большинство творческих личностей&quot;. Настоящие творческие личности реально пашут в своей работе и им совершенно некогда &quot;богемствовать&quot;. Ни времени, ни сил на такое времяпрепровождение. Иначе ты не творец.
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1 час.
ГС
Галина Соколова
Взрослые люди и не знали куда идут, заплатив по1млн за вход!? Они что сумасшедшие, а мы из слушаем
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32 мин.

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