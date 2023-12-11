Операция на сердце: в Тольятти показали новый двигатель

АвтоВАЗ показал новый двигатель мощностью 122 л.с., получивший название «1,8 Evo». Производство Lada Vesta с таким мотором до конца декабря начнется в Тольятти, машины появятся в продаже в начале следующего года.
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