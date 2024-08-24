Украина вместо демократии получила полную зависимость от Соединенных Штатов. Страна стала милитаризованной и авторитарной, сообщили в пресс-службе посольства России в США по случаю Дня независимости Украины.
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