Депутат Гринёв: труд учителя — это особая миссия, а не работа

Депутат Законодательного Собрания Краснодарского края Станислав Гринёв в День учителя назвал труд педагогов особой миссией, помогающей детям обретать уверенность и определять жизненное призвание, и отметил, что поддержка учителей и развитие образования остаются ключевым направлением работы «Единой России».
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