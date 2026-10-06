Депутат Гринёв: труд учителя — это особая миссия, а не работа

Депутат Законодательного Собрания Краснодарского края Станислав Гринёв в День учителя назвал труд педагогов особой миссией, помогающей детям обретать уверенность и определять жизненное призвание, и отметил, что поддержка учителей и развитие образования остаются ключевым направлением работы «Единой России».