Российские бьюти-бренды, о которых вы могли не знать: выбор эксперта

Анна Дычева, глава оргкомитета международной выставки InterCHARM, член правления Российской парфюмерно-косметической ассоциации, ведущая телеграм-канала BeautyAD Я выбрала молодые независимые российские косметические бренды, за которыми четко виден лидер, создатель, что для современного потребителя имеет огромное значение.
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