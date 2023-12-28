Синоптик Тишковец предсказал до минус 14 градусов в новогоднюю ночь в Москве

Морозы до минус 14 градусов ударят в Москве в новогоднюю ночь. Об этом ТАСС сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, добавив, что погода в столице будет соответствовать климатической норме.
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