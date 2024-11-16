Минсельхозпрод РТ: На поддержку малых форм хозяйствования в 2024 году предусмотрено 1 млрд 232 млн рублей

О ходе уборки оставшихся сельскохозяйственных культур и работе малых форм хозяйствования доложил на совещании в Доме Правительства РТ заместитель Премьер-министра РТ - министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров.
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