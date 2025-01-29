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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Реал» выиграл 10 из 11 последних матчей, проиграв только «Барселоне» – 2:5

Сегодня команда Карло Анчелотти разгромила «Брест» (3:0) в Лиге чемпионов. Начиная с 18 декабря мадридцы потерпели только одно поражение – от «Барселоны» (2:5).

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