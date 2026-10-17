Житель Курска Александр Снегирев обнаружил во время ремонта дома бутылку, в которой, по данным регионального СК, находилось 260 золотых монет конца XIX — начала XX века.
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