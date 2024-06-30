КГИОП запретил строительство плавучих домов на Васильевском острове

Арбитражный суд Санкт-Петербурга принял сторону Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников (КГИОП) и временно заблокировал работу компании "Марина" над строительством плавучих домов на территории, имеющей статус культурного наследия национального уровня.
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