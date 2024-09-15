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Стало известно, сколько Петербург потратит на празднование Нового года

Стало известно, сколько Петербург потратит на празднование Нового года

Рассказываем, сколько Петербург потратит на празднование Нового года, согласно бюджету.Администрация Северной столицы приняла решение выделить 315 миллионов рублей на организацию новогодних празднований.

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