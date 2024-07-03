Летучий голландец Америки: если копнуть глубже…

Итак, авианосец USS Dwight D. Eisenhower (CVN 69), с которым, по официальной версии Пентагона, ничего плохого в Красном море не случилось, благополучно миновал берега огнеопасного Ливана, куда вроде бы направлялся, и уже неделю отдыхает в комфортабельном логове авианосного флота США в Средиземном море – военно-морской базе Суда Бэй на греческом острове Крит.