Таксист в Петербурге спас пенсионерку от мошенников

Женщина чуть не отдала деньги злоумышленникам Таксист Акмал Абдуллаев предотвратил попытку мошенничества в отношении пожилой жительницы Санкт-Петербурга, заподозрив, что женщина стала жертвой злоумышленников.
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