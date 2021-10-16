Пользователи Windows 11 на неподдерживаемых PC сообщают о получении обновлений

Перед релизом Microsoft пугала пользователей устаревших или неподдерживаемых компьютеров тем, что, если они установят себе Windows 11, то лишатся всех обновлений (включая патчей безопасности), а также столкнутся с проблемами при установке драйверов.
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