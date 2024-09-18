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Армия США задействовала редкий танк Т-72АГ в учениях

Армия США задействовала редкий танк Т-72АГ в учениях

Т-72АМГ на учениях армии США203-й разведывательный батальон армии США недавно провел учения (в рамках маневров Northern Strike 24), в которых была задействована довольно редко встречающаяся модификация Т-72АГ.

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