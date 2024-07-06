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На досрочных президентских выборах в Иране победил реформатор – этнический азербайджанец

На досрочных президентских выборах в Иране победил реформатор – этнический азербайджанец

5 июля в Иране прошел второй тур досрочных выборов президента страны. По предварительным данным, как сообщают местные СМИ, ссылаясь на результаты подсчета голосов, победу над консерватором Саидом Джалили одержал кандидат от реформаторского крыла Масуд Пезешкиян.

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