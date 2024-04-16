В Пензе многодетные семьи получат скидки при посещении двух парков

В Пензе вступят в силу дополнительные меры поддержки для многодетных семей при посещении парков. С 1 мая по 30 сентября каждую третью среду месяца такие семьи смогут воспользоваться 50% скидкой на билеты на аттракционы в парке имени В.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии