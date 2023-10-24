Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

9 874 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Серж Южанин
    А перед высылкой наказать и папу и выродка!.. Дабы в дальнейшем не размножались!Не нужны их извин...
  • Виктор Шилин
    Дети это отражение родителей. Нельзя верить их раскаянию. За подобные поступки, только депортация родителей. Это их м...Не нужны их извин...
  • Олег Орлов
    Выпил, уволить за выпивку на работе... И делов тоРабочая горячка: ...

Власти изменили мнение по переходу на российский софт

Власти изменили мнение по переходу на российский софт

Минцифры повысило целевые значения по внедрению российского общесистемного софта Минцифры повысит KPI по внедрению российских операционок и другого общесистемного софта: в 2023-м доля его использования должна составить 54%, а не 23%, как планировали раньше.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх