Глава офиса Украины: не все страны согласились с украинской «формулой мира»

РИАМО - 8 авг. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что на саммите в Джидде многие не захотели согласовать все пункты формулы мира, продвигаемой украинским лидером Владимиром Зеленским в качестве плана по урегулированию конфликта.