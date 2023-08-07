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Глава офиса Украины: не все страны согласились с украинской «формулой мира»

Глава офиса Украины: не все страны согласились с украинской «формулой мира»

РИАМО - 8 авг. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что на саммите в Джидде многие не захотели согласовать все пункты формулы мира, продвигаемой украинским лидером Владимиром Зеленским в качестве плана по урегулированию конфликта.

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