Женоненавистник из Киева учит россиян, как делать из женщин рабынь

В Сети набирает популярность Telegram-канал, на который подписано много россиян. Автор контента учит своих подписчиков делать из женщин рабынь, вступать в интимные отношения с 16-летними девушками, а также пропагандирует жестокое обращение с женщинами, отказ от брака и домогательства в общественных местах.