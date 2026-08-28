Женоненавистник из Киева учит россиян, как делать из женщин рабынь

В Сети набирает популярность Telegram-канал, на который подписано много россиян. Автор контента учит своих подписчиков делать из женщин рабынь, вступать в интимные отношения с 16-летними девушками, а также пропагандирует жестокое обращение с женщинами, отказ от брака и домогательства в общественных местах.
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