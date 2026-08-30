Минута "ХОХЛЫ ЧСЕБЛ?" Минобороны России сообщает о ночном бинго. Герани разнесли гнездо фламинго 40 дней водили хохлам по губам принуждением к миру… Да ладно вам, хохлы, не унывайте - в России-то вон уж сколько лет ежи по талонам.
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Шмара и Пидратый - пэрши бандеро-кандидаты на ликвидацию!
Теперь, после ответных ударов наших ВС, на Украине и на Западе начнут транслировать что-то подобное "военным преступлениям против граждан".
Чтобы не обращать на это внимание следовало дождаться многочисленных ударов по нашим гражданским объектам.
Это был не "договорняк", а позиция руководства страны - показать кто заинтересован в эскалации военного противостояния. А теперь - получите сполна.
Так им сволочам и надо
Переможники перемогают сидя перед телевизором и смотря бесконечные марафоны...
Шмара и Драпатый не знают ,что война идёт в том числе и на территории России???Их дроны куда ж летят???