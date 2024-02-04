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Око за око: что известно об атаке на секретную американскую базу «Башня-22»

Око за око: что известно об атаке на секретную американскую базу «Башня-22»

Америка вновь бомбит Ближний Восток — 85 ударов по территории Сирии и Ирака. Как заявили в Пентагоне, все цели — это военные объекты иранского Корпуса Стражей Исламской революции и подконтрольных им ополченцев.

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