Око за око: что известно об атаке на секретную американскую базу «Башня-22»

Америка вновь бомбит Ближний Восток — 85 ударов по территории Сирии и Ирака. Как заявили в Пентагоне, все цели — это военные объекты иранского Корпуса Стражей Исламской революции и подконтрольных им ополченцев.
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