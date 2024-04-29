Валерий Гарбузов: «Китай — главный кредитор США и супермаркет для американцев. Поэтому Пекин может говорить с Вашингтоном с позиции экономической силы»

Министерство внешней политики США возлагает большие надежды на визит госсекретаря Блинкена в Китай и сообщило, что представитель правительства США попросит Пекин не предоставлять Москве поставки, необходимые для Северного военного округа.
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