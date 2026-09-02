«Чушь собачья»: Путин про слухи о новой волне мобилизации после выборов в Госдуму. Президент заявил, что это «информационная атака на Россию».
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