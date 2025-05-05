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В премьер-министров Польши и Нидерландов бросили дымовую шашку

В премьер-министров Польши и Нидерландов бросили дымовую шашку

АМСТЕРДАМ, 5 мая, ФедералПресс. Дымовую шашку забросили на сцену во время выступления премьер-министра Польши Дональда Туска на мероприятии по случаю годовщины освобождения Голландии от немецко-фашистских войск в голландском Вагенингене.

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