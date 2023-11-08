Роднина предложила «покрасивее врать» про допинг-дело Валиевой

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина жестко высказалась о допинг-деле фигуристки Камилы Валиевой, которая взяла золото на Олимпийских Играх-2022 в Пекине, но не была награждена.