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В Алтайском крае женщину обвинили в краже 9 млн рублей выплат у племянников

В Алтайском крае женщину обвинили в краже 9 млн рублей выплат у племянников

Отец детей погиб в зоне СВО В селе Шипуново Алтайского края опекуна обвиняют в краже 9 млн рублей выплат, которые предоставляли детям за погибшего отца.

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