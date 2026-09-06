💡Несколько районов Симферополя ночью останутся без электричества С 22:00 6 сентября до 6:00 7 сентября в городе временно отключат свет из-за плановых ремонтных работ, сообщили в местной администрации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым