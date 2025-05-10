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Неординарные газовые новости

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Свежие комментарии

  • Leon Dan
    Новый повод собрать деньги с населения.14 лет и точка, п...

Болгарский транзит на распутье, американские инвестиции и будущее российского газа в Европе

Болгарский транзит на распутье, американские инвестиции и будущее российского газа в Европе

Новость, прозвучавшая для многих наблюдателей как гром среди ясного неба, пришла из-за океана. Американская инвестиционная компания нацелилась на долю в стратегически важном газопроводе "Турецкий поток", а именно, в его болгарском сегменте.

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