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Нижегородская правда

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ОМК начинает реставрацию исторических корпусов Верхне-Выксунского завода

ОМК начинает реставрацию исторических корпусов Верхне-Выксунского завода

Объединенная металлургическая компания (ОМК) начинает подготовку к сохранению и реставрации двух объектов культурного наследия – остатков стен литейного и доменного корпусов Верхне-Выксунского завода.

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