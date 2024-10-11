Мировых археологов поразило сохранение культурного наследия в Югре: «Это эталон»

В Югре прошел VI Международный Северный археологический конгресс на базе Сургутского университета. Выбор региона не случаен – в округе под охраной государства находится 7365 объектов культурного наследия.
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