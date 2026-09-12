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Умер ведущий конструктор лунной программы и «Энергии-Буран» Владимир Бугров

Умер ведущий конструктор лунной программы и «Энергии-Буран» Владимир Бугров

Скончался инженер-конструктор ОКБ-1, разработчик советской лунной программы и многоразового ракетно-космического комплекса «Энергия-Буран» Владимир Бугров.

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