Россиянин впервые стал чемпионом UFC в полутяжелом весе

Россиянин Магомед Анкалаев победил бразильца Алекса Перейру и стал чемпионом UFC в полутяжелом весе. Турнир UFC 313 состоялся в ночь на воскресенье, 9 марта, в Лав-Вегасе и завершился со счетом 49:46, 48:47, 48:47.