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Царьград

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Тревожный сигнал для владельцев четвероногих питомцев: После скандала с "Мультиканом-8" принято решение

Тревожный сигнал для владельцев четвероногих питомцев: После скандала с "Мультиканом-8" принято решение

После скандала с ветеринарной вакциной "Мультикан-8" принято решение, которое стало тревожным сигналом для владельцев четвероногих питомцев: серию №20 изымут и уничтожат после выявленного несоответствия требованиям качества.

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