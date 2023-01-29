«Рома» может отстранить Дзаньоло до конца сезона из-за отказа от перехода в «Борнмут»

«Рома» в бешенстве из-за отказа Николо Дзаньоло от перехода в «Борнмут». Напомним, английский клуб предложил «Роме» 30+5 млн евро, а также 10% от суммы последующей продажи.
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