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Закон и Порядок

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Венгрия помешала отправить прибыль с активов России на оружие Украине

Венгрия помешала отправить прибыль с активов России на оружие Украине

FT: Венгрия помешала ЕС отправить прибыль с активов России на оружие для ВСУ Будапешт воспротивился использованию российских активов для закупки оружия Украине, но вето накладывать не стал: ЕС уже предложил Будапешту сделку, выяснила FT.

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