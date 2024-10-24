Джонни Херберт: Red Bull заменит Переса перед Гран При Бразилии

Джонни Херберт: Red Bull заменит Переса перед Гран При БразилииGetty Images / Red Bull Content PoolКоманда Red Bull Racing должна заменить Серхио Переса как можно быстрее, если хочет поправить свое положение в Кубке конструкторов, уверен трёхкратный победитель гонок Формулы 1 Джонни Херберт.