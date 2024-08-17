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В мастерской менеджмента "Сенеж" прошел образовательный форум "Учитель в сети"

В мастерской менеджмента "Сенеж" прошел образовательный форум "Учитель в сети"

Сотрудники Министерства образования Российской Федерации, Президентской платформы "Россия - страна возможностей" и проекта TopBlog провели в Москве III Учительский онлайн-форум, который собрал более 100 педагогов из 47 регионов России.

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