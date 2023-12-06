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Юлия Ковальчук рассказала, что муж почти не появляется дома после рождения второго ребенка

Юлия Ковальчук рассказала, что муж почти не появляется дома после рождения второго ребенка

Юлия Ковальчук: После рождения второго ребенка мужа почти не бывает дома Бывшая участница группы «Блестящие» Юлия Ковальчук рассказала, что супруг Алексей Чумаков почти перестал появляться дома после рождения второго ребенка.

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