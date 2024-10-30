Между Смоленском и двумя райцентрами изменится автобусное сообщение

Обновления пригородного сообщения в Смоленской области коснутся предстоящих праздничных дней В грядущие воскресенье и понедельник изменится курсирование автобусов между Смоленском и двумя районными центрами - Хиславичами и Монастырщиной.
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