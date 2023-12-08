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В школах Челябинска снова полностью отменили занятия

В школах Челябинска снова полностью отменили занятия

Челябинские школьники останутся дома из-за мороза. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, сегодня, 8 декабря, в связи с низкой температурой атмосферного воздуха отменяются занятия в школах города с 1 по 11 классы первой и второй смен.

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