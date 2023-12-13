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Несекретные материалы

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С кем поведёшься, так тебе и надо!..

С кем поведёшься, так тебе и надо!..

Глядя вот на этот (https://t.me/ukraina_ru/179691. и другие похожие ролики, которым последнее время несть числа, прихожу к выводу, что подданные киевской хунты так до сих пор и не понимают, почему они должны помирать.

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Комментарии
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J
Jubar
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13 час.
Михаил Гринжук
Неправильно Не героям сала а хохлов и укропов на сало.
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10 час.

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