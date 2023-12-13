С кем поведёшься, так тебе и надо!..

Глядя вот на этот (https://t.me/ukraina_ru/179691. и другие похожие ролики, которым последнее время несть числа, прихожу к выводу, что подданные киевской хунты так до сих пор и не понимают, почему они должны помирать.
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