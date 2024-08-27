БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Россия не изменит законы для мигрантов из стран ЕАЭС

Россия не изменит законы для мигрантов из стран ЕАЭС

mastodont Замглавы МИД России Александр Панкин заявил, что миграционная политика в отношении граждан Евразийского экономического союза (ЕАЭС) останется неизменной, несмотря на вызовы в сфере миграции в России, сообщает журнал «Международная жизнь».

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Комментарии
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Людмила Ненашева
Если своего ума не хватает, то спросите об этом у Лукашенко и Эрдогана. Они сделали то, что в ГД много лет обсуждают и предполагают.
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13 час.
Татьяна Кибишева
Ещё один продажный идиот!!!
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10 час.
Александр Котов
Нарожает же земля идиотов типа панкина...
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9 час.

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