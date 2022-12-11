Интуиция Тельцов, риски Раков и терзания Весов: подробный гороскоп на 12 декабря

ОВНАМ стоит обратить внимание на дела, которые они откладывают потому, что "очень не хочется". Было бы замечательно, если бы вы завершили то, что требует завершения, в эти пару дней.
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