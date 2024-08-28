Ситуация на Крымском мосту 28 августа 2024: затруднения со стороны Керчи

Рассказываем, сколько времени займёт ожидание своей очереди на переправе.На протяжении всей ночи 28 августа на Крымском мосту не наблюдалось никаких проблем с пересечением пунктов досмотра и пропуска с обеих сторон, однако к утру ситуация изменилась.