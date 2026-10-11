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ВС РФ поразили дата-центры и портовую инфраструктуру, используемые ВСУ – Минобороны

ВС РФ поразили дата-центры и портовую инфраструктуру, используемые ВСУ – Минобороны

Вооруженные силы Российской Федерации с помощью беспилотников нанесли удары по дата-центрам, объектам портовой инфраструктуры и судам, задействованным в интересах Вооруженных сил Украины.

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