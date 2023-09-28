В Steam вышла игра про Русь за 37 руб, которая сразу стала хитом и получила рейти...

В Steam вышла игра про Русь за 37 руб, которая сразу стала хитом и получила рейтинг 98% положительных отзывовРоссийская студия the Bratans выпустила в Steam средневековый экшен от третьего лица под названием «Русы против ящеров».
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