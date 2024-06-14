Политолог о мирном плане Путина: «Сторонники Украины теперь выглядят агрессорами»

Президент России Владимир Путин назвал условия завершения спецоперации на Украине: среди них передача РФ всей территории Донбасса, Херсонской и Запорожской областей, а также отказ от вступления Украины в НАТО.
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