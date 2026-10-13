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Грег Вайнер: Путин сделал Трампу подарок к выборам, и это только начало большой игры США и России

Грег Вайнер: Путин сделал Трампу подарок к выборам, и это только начало большой игры США и России

Договоренность вокруг поставок дизеля может стать первым сближением Москвы и Вашингтона. Трамп руководствуется прежде всего предстоящими выборами, но дальнейшее смягчение санкций, возможно, будет его следующим шагом в отношении России.

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